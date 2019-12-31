وفاة نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين الوزير التونسي صلاح الدين معاوي

توفي الوزير التونسي الأسبق صلاح الدين معاوي، إثر تعرضه إلى نوبة قلبية عن عمر يناهز 76 عاما.



وعمل صلاح الدين معاوي في مجال الإعلام، وتم اختياره لعضوية اللجنة الدولية للإعلام "عالم واحد" التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وانتخب نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.



وفي 1989 عين مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، وفي 1990، عين رئيسا لاتحاد التلفزيونات والإذاعات الوطنية الأفريقية ثم عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية بين 1989 و1990.



وأصبح صلاح الدين معاوي في 1991 مستشارا لدى الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، ثم رئيس مدير عام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.



وفي 1995 تم تعيينه وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في حكومة حامد القروي، وواصل مهمته في حكومة محمد الغنوشي الأولى حتى 2001، قبل أن يتم تعيينه وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول التونسي مكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقة مع مجلس النواب وذلك في 2001، ثم عين بعدها سفيرا لتونس في السعودية بين 2002 و2006.