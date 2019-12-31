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منوعات

تنبؤات خطيرة تحققت في عام 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان عام 2019 من الأعوام بالغة الصعوبة على العالم فقد شهد عددا من الاضطرابات المدنية والكوارث البيئية والثورات السياسية، وكان الكثيرون يتوقعون- من قبل بدايته- جزءا من تلك الأحداث، والتي نرصد عبر السطور التالية أهم 4 تنبؤات تحققت خلاله.

قبل نهاية عام 2018 توقع "كريج هاميلتون باركر" البريطاني، بعدد من الأحداث، وشارك قائمته الخاصة بالتوقعات على موقع "ديلي إكسبريس"، لينتهي عام 2019 وقد تحقق خلال عددا من نبوءاته، وهم:

1- أحداث شغب هونج كونج

بدأت أعمال الشغب في هونج كونج في يونيو 2019 ، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع لمعارضة مشروع قانون مثير للجدل صدر عن حكومة هونج كونج، وتحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب ومناوشات مسلحة مع الشرطة.

مع اندلاع أعمال الشغب ، طالب المحتجون الرئيس التنفيذي لهونج كونج كاري لام بالاستقالة من منصبه، ويعتقد "هاميلتون باركر" أن الصراع سيستمر حتى عام 2020 وينتهي بتراجع الرئيس الصيني شي جين بينج.

2- حرائق الغابات الأسترالية

تعرضت أستراليا هذا العام لارتفاع درجات الحرارة ما أدى لاندلاع حرائق في الغابات، منذ سبتمبر 2019 تعاني نيو ساوث ويلز من مئات الحرائق التي يعتقد البعض أنها تحدث بسبب التغيرات المناخية، حيث انتشرت في 7.4 مليون فدان ودمرت أكثر من 700 منزل.

ويخشى هاميلتون باركر أن تستمر الكوارث البيئية حتى عام 2020 ، حيث تعاني ميامي في الولايات المتحدة من إعصار، وأضاف :" 2020 سيشهد الكثير من الزلازل على وجه الخصوص ، ستشهد اليابان والهند زلازل كبرى قد تتسبب في تعطيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية".

كما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا زلازل ونشاط بركاني خطير في جزيرة صغيرة.

3- تنحي تيريزا ماي

كان من ضمن توقعات "باركر" في عام 2019 هو تنحي رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي" عن منصبها، وقد حدث بالفعل في 24 يوليو الماضي، وذلك بعد فشلها في صفقة البريكست.

ومع اقتراب عام 2020 ، يتوقع هاميلتون باركر أن يقوم رئيس الوزراء جونسون في هذا الدور.

4- فيضانات ضخمة في بريطانيا

توقع "باركر" في 2018، حدوث فيضانات في المملكة المتحدة عام 2019، وبالفعل تعرضت البلاد لفيضانات في نوفمبر ، مما أثر على شرق ميدلاندز ، ويست ميدلاندز يورك، وجنوب شرق إنجلترا، ولا تزال المملكة المتحدة الآن في حالة تأهب بسبب الفيضانات حيث تصدر وكالة البيئة تحذيرات شبه يومية.
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