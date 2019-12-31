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أخبار العالم

الصومال.. حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير مقديشو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت حركة الشباب الموالية، لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسئوليتها عن التفجير الأخير في العاصمة الصومالية مقديشو.

والهجوم نُفِّذّ بشاحنة مفخخة، قادها انتحاري، استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غرب العاصمة مقديشو، يوم السبت الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، ليصبح الأكثر دموية في البلاد منذ نحو عامين.

ومن بين القتلى عاملان تركيان من فريق مهندسين كان يعمل على إنشاء طريق على أطراف العاصمة.

وأعلنت الاستخبارات الصومالية عن وقوف دولة أجنبية وراء التفجير، دون أن تذكرها بالاسم.
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