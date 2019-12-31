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ثقافة

بيت الفنون الشعبية يحتفل بالعام الجديد على مسرح البالون

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
بيت الفنون الشعبية
بيت الفنون الشعبية
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أ ش أ
ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، "احتفالية رأس السنة" في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على مسرح البالون بالعجوزة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أروع وأشهر الفقرات الفنية لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، كما يشارك فيه فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، إضافة إلى عرض يقدمه نجوم السيرك القومي، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

وفي السياق نفسه، يقدم بيت الفنون على قاعة صلاح جاهين، العرض المسرحي" بحر الهوى" في التاسعة والنصف مساء، وهي من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، بطولة الفنانون "علا رامي، عادل أنور، هانى النابلسي، فيصل خورشيد، سيف عبدالرحمن، نوال سمير، حسان العربي، عاطف سعيد، فتحي الهواري، فكري القناوي"، بالإشتراك مع كوكبة من نجوم الفرقة القومية للموسيقي الشعبية.

والعرض من ديكور وملابس محمد خبازة، أغانى مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، مخرج منفذ طارق حسن، إدارة مسرحية هاله الصباح، مساعدو الإخراج محمد رجب وشادى حمدى العربي، تأليف محمد عبد الله وإخراج هاني النابلسي.
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