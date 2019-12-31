حكايات بيرم التونسي في أمسية صالون مصر المبدعة بالإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية ثقافية وفنية بعنوان "حكايات بيرم التونسي" ، ضمن سلسلة لقاءات صالون مصر المبدعة، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



أدار الأمسية- التي نُظِّمت، مساء الإثنين- الشاعر محمد بهجت، بحضور الفنانة سميرة عبدالعزيز ، حيث قدما باقة مختارة من أجمل قصائد الشاعر بيرم التونسي، منها: "يا أهل المغنى ، أنا المصرى ، محلاها عيشة الفلاح ، شمس الأصيل ، كل الأحبة اتنين ، القلب يعشق كل جميل ، عتاب ، الحب كدة".



يشار إلى أن صالون مصر المبدعة هو لقاء شهري تنظمه دار الأوبرا بهدف حياء التراث الفكري والفني في مصر والوطن العربي والارتقاء بالذوق العام.

