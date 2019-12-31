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حكايات بيرم التونسي في أمسية صالون مصر المبدعة بالإسكندرية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:26 ص
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
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أ ش أ
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية ثقافية وفنية بعنوان "حكايات بيرم التونسي" ، ضمن سلسلة لقاءات صالون مصر المبدعة، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أدار الأمسية- التي نُظِّمت، مساء الإثنين- الشاعر محمد بهجت، بحضور الفنانة سميرة عبدالعزيز ، حيث قدما باقة مختارة من أجمل قصائد الشاعر بيرم التونسي، منها: "يا أهل المغنى ، أنا المصرى ، محلاها عيشة الفلاح ، شمس الأصيل ، كل الأحبة اتنين ، القلب يعشق كل جميل ، عتاب ، الحب كدة".

يشار إلى أن صالون مصر المبدعة هو لقاء شهري تنظمه دار الأوبرا بهدف حياء التراث الفكري والفني في مصر والوطن العربي والارتقاء بالذوق العام.
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