ارتفاع عدد القتلى بـ حادث إطلاق الرصاص في ولاية تكساس إلى 3

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الليلة، بارتفاع عدد القتلى في حادث إطلاق الرصاص على رواد كنيسة بولاية تكساس الأمريكية، إلى 3 أشخاص.



وذكرت الشبكة أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين- أحدهما منفذ الهجوم- فيما لفظ شخص ثالث مصرعه متأثرا بجراحه.



وصرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن القائمين على المكتب يبذلون جهودا مكثفة للوقوف على دوافع الحادث.

