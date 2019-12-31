ارتفاع عدد القتلى بـ حادث إطلاق الرصاص في ولاية تكساس إلى 3

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الليلة، بارتفاع عدد القتلى في حادث إطلاق الرصاص على رواد كنيسة بولاية تكساس الأمريكية، إلى 3 أشخاص.
وذكرت الشبكة أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين- أحدهما منفذ الهجوم- فيما لفظ شخص ثالث مصرعه متأثرا بجراحه.
وصرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن القائمين على المكتب يبذلون جهودا مكثفة للوقوف على دوافع الحادث.
وذكرت الشبكة أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين- أحدهما منفذ الهجوم- فيما لفظ شخص ثالث مصرعه متأثرا بجراحه.
وصرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن القائمين على المكتب يبذلون جهودا مكثفة للوقوف على دوافع الحادث.