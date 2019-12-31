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أخبار العالم

ارتفاع عدد القتلى بـ حادث إطلاق الرصاص في ولاية تكساس إلى 3

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
حادث إطلاق الرصاص
حادث إطلاق الرصاص في تكساس الأمريكية
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أ ش أ
أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الليلة، بارتفاع عدد القتلى في حادث إطلاق الرصاص على رواد كنيسة بولاية تكساس الأمريكية، إلى 3 أشخاص.

وذكرت الشبكة أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين- أحدهما منفذ الهجوم- فيما لفظ شخص ثالث مصرعه متأثرا بجراحه.

وصرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن القائمين على المكتب يبذلون جهودا مكثفة للوقوف على دوافع الحادث.
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