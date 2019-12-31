روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق تاريخي لنقل الغاز من موسكو إلى أوروبا

توصلت روسيا وأوكرانيا، الإثنين، إلى اتفاق تاريخي يسمح بمرور الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول الأوروبية عبر أوكرانيا لمدة 5 أعوام.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية أن شركة "غاز بروم" الروسية، وشركة " نافتوغاز" الأوكرانية، اتفقتا على مرور شحنات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الغاز الأوكرانية لمدة خمسة أعوام، فيما أوضح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكى أن كييف ستحصل على 7 مليارات دولار مقابل هذه الصفقة.



وأضاف زيلنسكي - في تدوينة عبر "تويتر" -أن "بمقدور الطرفين أيضا بعد انتهاء هذا الاتفاق تمديده لمدة 10 أعوام أخرى".



ومن المنتظر أن تقوم شركة الغاز الأوكرانية بنقل 65 مليار طن متري من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا خلال عام 2020، على أن تنخفض الكمية إلى 40 مليار طن متري سنويا خلال الفترة بين عامي 2021 و2024.

