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رياضة

لدوري السعودي ..رئيس لجنة المسابقات: طبقنا مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقًا قبل بداية الموسم.

مشددًا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويًا بشكل خاص، مما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيويًا في الجدولة، إلى قبل أن تعقد اجتماعًا حضره ممثلًا عن كل ناد، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أصدرت، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، على أن يختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية ، بين الراشد في حديثه عقب صدور الجدول أن المشاركات الأسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة، منوهًا إلى أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة.

يذكر أن لجنة المسابقات عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، وعقدت معهم اجتماعًا الأحد في مقر الرابطة بالرياض، وذلك لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.
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