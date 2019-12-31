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مرأة

احمي ابنك من الالتهاب السحائي بالتطعيم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
أحمي أطفالك بالتطعيم
أحمي أطفالك بالتطعيم من الألتهاب السحائي
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أسماء عبد الحفيظ
يتعرض بعض الأطفال إلى الإصابة بالالتهاب السحائي نتيجة للعدوى ، لذلك تنصح مدير الثقافة الصحية بمنطقة السيدة زينب "سماح رضوان " بوقاية الطفل من الاصابة بالتهاب السحائى ، عن طريق أخذ تطعيم الالتهاب السحائي .

وأكدت "مدير الثقافة الصحية ، أن يحدث بعض من أعراض الالتهاب السحائي وهي عبارة عن قلة الشهية وتهيج الجهاز التنفسى والإصابة بالنعاس و شعور بسيط بالصداع والحساسية من الضوضاء ،وشعور بالتقيؤ .

وشددت "رضوان " على أهمية حرص الأم على إعطاء طفلها الخافض والتنبيه عليه بعدم الالتصاق بالأماكن المزدحمة ، وبوضع منديل على فمهة أثناء العطس ، ورمية مباشرة فى سلة المهملات وعدم إلقائه فى الأرض أو الطرقات ،لعدم انتشار الأمراض .
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