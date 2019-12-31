احمي ابنك من الالتهاب السحائي بالتطعيم

يتعرض بعض الأطفال إلى الإصابة بالالتهاب السحائي نتيجة للعدوى ، لذلك تنصح مدير الثقافة الصحية بمنطقة السيدة زينب "سماح رضوان " بوقاية الطفل من الاصابة بالتهاب السحائى ، عن طريق أخذ تطعيم الالتهاب السحائي .



وأكدت "مدير الثقافة الصحية ، أن يحدث بعض من أعراض الالتهاب السحائي وهي عبارة عن قلة الشهية وتهيج الجهاز التنفسى والإصابة بالنعاس و شعور بسيط بالصداع والحساسية من الضوضاء ،وشعور بالتقيؤ .



وشددت "رضوان " على أهمية حرص الأم على إعطاء طفلها الخافض والتنبيه عليه بعدم الالتصاق بالأماكن المزدحمة ، وبوضع منديل على فمهة أثناء العطس ، ورمية مباشرة فى سلة المهملات وعدم إلقائه فى الأرض أو الطرقات ،لعدم انتشار الأمراض .