تعرف على موعد مباريات الجولة الـ11 للدوري المصري والقنوات الناقلة

تستأنف، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 1 يناير 2020 ، بعد أن بدأت أمس الاثنين بمباراتين.



المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، على ستاد الكلية الحربية، وانتهت بفوز نادي مصر 2-1 ، فيما انتهت المباراة الثانية بين الإنتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير ، بالتعادل السلبي.



ومن المقرر أن تقام بقية لقاءات الجولة الحادية عشر على النحو الآتي:



الأربعاء 1 يناير

2.30 : الاتحاد السكندري – المقاولون

5.00 : الإسماعيلي – إنبي

7.30 : مصر المقاصة – الأهلي



الخميس 2 يناير

2.30: حرس الحدود – بيراميدز

5.00 : المصري – سموحة

7.30: الزمالك – أسوان



الجمعة 3 يناير

7.30: وادي دجلة – طلائع الجيش



وتذاع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.



إليكم ترتيب الدوري الممتاز..

- المركز الأول الأهلي برصيد 24 نقطة.

- المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة.

- المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.

- المركز الرابع سموحة برصيد 17 نقطة.

- المركز الخامس بيراميدز برصيد 16 نقطة.

- المركز السادس الانتاج الحربي برصيد 16 نقطة.

- المركز السابع الزمالك برصيد 15 نقطة.