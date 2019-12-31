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رياضة

تعرف على موعد مباريات الجولة الـ11 للدوري المصري والقنوات الناقلة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستأنف، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 1 يناير 2020 ، بعد أن بدأت أمس الاثنين بمباراتين.

المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، على ستاد الكلية الحربية، وانتهت بفوز نادي مصر 2-1 ، فيما انتهت المباراة الثانية بين الإنتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير ، بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تقام بقية لقاءات الجولة الحادية عشر على النحو الآتي:

الأربعاء 1 يناير
2.30 : الاتحاد السكندري – المقاولون
5.00 : الإسماعيلي – إنبي
7.30 : مصر المقاصة – الأهلي

الخميس 2 يناير
2.30: حرس الحدود – بيراميدز
5.00 : المصري – سموحة
7.30: الزمالك – أسوان

الجمعة 3 يناير
7.30: وادي دجلة – طلائع الجيش

وتذاع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

إليكم ترتيب الدوري الممتاز..
- المركز الأول الأهلي برصيد 24 نقطة.
- المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة.
- المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.
- المركز الرابع سموحة برصيد 17 نقطة.
- المركز الخامس بيراميدز برصيد 16 نقطة.
- المركز السادس الانتاج الحربي برصيد 16 نقطة.
- المركز السابع الزمالك برصيد 15 نقطة.
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