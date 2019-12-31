بعد تعادل الإنتاج والجونة .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز السابع

تستأنف، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 1 يناير 2020 ، بعد أن بدأت أمس الاثنين بمباراتين.



المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، على ستاد الكلية الحربية، وانتهت بفوز نادي مصر 2-1 ، فيما انتهت المباراة الثانية بين الإنتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير ، بالتعادل السلبي.



ولم تغير نتائج المباراتين ترتيب جدول المسابقة في المراكز الأربعة الأولى ، إلا أن تعادل الإنتاج الحربي وحصده نقطة من مباراة الجونة جعله يسبق الزمالك في الترتيب ليضع الأخير في المركز السابع ، ويصعد الاإنتاج للسادس.



إليكم ترتيب الدوري الممتاز..

- المركز الأول الأهلي برصيد 24 نقطة.

- المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة.

- المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.

- المركز الرابع سموحة برصيد 17 نقطة.

- المركز الخامس بيراميدز برصيد 16 نقطة.

- المركز السادس الانتاج الحربي برصيد 16 نقطة.

- المركز السابع الزمالك برصيد 15 نقطة.