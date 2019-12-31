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رياضة

بعد تعادل الإنتاج والجونة .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز السابع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
تستأنف، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 1 يناير 2020 ، بعد أن بدأت أمس الاثنين بمباراتين.

المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، على ستاد الكلية الحربية، وانتهت بفوز نادي مصر 2-1 ، فيما انتهت المباراة الثانية بين الإنتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير ، بالتعادل السلبي.

ولم تغير نتائج المباراتين ترتيب جدول المسابقة في المراكز الأربعة الأولى ، إلا أن تعادل الإنتاج الحربي وحصده نقطة من مباراة الجونة جعله يسبق الزمالك في الترتيب ليضع الأخير في المركز السابع ، ويصعد الاإنتاج للسادس.

إليكم ترتيب الدوري الممتاز..
- المركز الأول الأهلي برصيد 24 نقطة.
- المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة.
- المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.
- المركز الرابع سموحة برصيد 17 نقطة.
- المركز الخامس بيراميدز برصيد 16 نقطة.
- المركز السادس الانتاج الحربي برصيد 16 نقطة.
- المركز السابع الزمالك برصيد 15 نقطة.
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