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منوعات

للفوز بقلب أنثى.. خناقة وماتش ملاكمة بين حيوانَيْ كنغر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ليس البشر فقط الذي يقع بينهم خلافات ومشاجرات عنيفة، بل الحيوانات أيضًا تحدث بينهم خلافات لا نفهم أغلب أسبابها، ولكن آثارها تظهر أمامنا على هيئة مشاحنات عنيفة ودموية في بعض الأحيان.

ودخل اثنين من حيوان الكنغر في مشاجرة دموية وصلت إلى حد الملاكمة، من أجل الفوز بأنثى؛ للزواج بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"لز مانسون"، سيدة قامت بتوثيق المعركة بين الحيواني في حديقة حيوان بمنطقة "بريسبن" الأسترالية، من خلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وظهر حيواني الكنغر في الفيديو، وهما يتعاركان بشراسة، ويسددان لكمات وضربات لبعضهما البعض، وقام أحدهم بخنق الآخر، وطرحه على طاولة.

ويعرف حيوان الكنغر بأنه من الحيوانات التي تتعارك بشراسة فيما بينهما، حتى تتمكن من الحصول على أنثى للزواج.
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