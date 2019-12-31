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مرأة

بدون أدوية.. طريقة خفض حرارة الطفل بشكل فوري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
بدون أدوية :أخفضي
بدون أدوية :أخفضي حرارة طفلك المرتفعة فورا بهذه الحيل
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأطفال فى الوقت الحالى من إصابات بنزلات برد المصحوب بارتفاع درجة الحرارة، ويرجع ذلك لانخفاض درجة حرارة الجو وشدة البرودة المفاجئة، خلال هذا الوقت من العام.

وللوقاية من هذا الأمر وخفض حرارة الأطفال، أوضحت إيمان محمد، أخصائية الأطفال، طريقة لخفض درجة حرارة الطفل بدون الحاجة لإعطائه الأدوية، والتي لا يأتي بعضها بمفعول يُذكر.

وتنصح إيمان محمد أخصائية الأطفال، بوضع كمادات باردة للطفل بين فخذيه، وتحت الأبط، فهذا يساعد فى طرد الحرارة من جسم الطفل .

وأضافت "أخصائية الأطفال " بوضع بعض النقاط من الخل على المياه الباردة ووضع قطعة من القماش بها وعصرها جيدا ووضعها على فخذي الطفل وتحت إبطه عددا من المرات، حتى تهبط حرارته.

وأشارت إلى أهمية استحمام الطفل بماء فاتر مائل للبرودة،وارتداء ملابس قطنية، والابتعاد التام عن الملابس الثقيلة ، والإكثار من تناول السوائل الدافئة أو الفاترة .

كما نصحت بأهمية استشارة الطبيب واللجوء للأدوية؛ عندما لا تنخفض درجة حرارة الطفل .
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