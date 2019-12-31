أول تعليق من أوروبا على اتفاق الغاز بين أوكرانيا وروسيا

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، بإبرام اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا، بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأخيرة.



وقال شيفتشوفيتش في تغريدة عبر "تويتر":"أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت! بناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، فقد تم توقيع اتفاق ترانزيت بين الشركات المعنية، لضمان إمدادات مستمرة للغاز إلى أوروبا بدء من 1يناير 2020".



وأضاف شيفتشوفيتش: "لقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لنقل الغاز عبر المسار الأوكراني، أخبار سارة لأمن الطاقة في أوروبا!".



وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وروسيا وقعتا عقدا لنقل الغاز عبر النظام الأوكراني لنقل الغاز لمدة خمس سنوات، وتتوقع أن تحصل على دخل لا يقل عن 7 مليارات دولار لهذه الفترة.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت روسيا وأوكرانيا على بروتوكول للتعاون في مجال الغاز، حيث تم الاتفاق على اتفاقات رئيسية بشأن استمرار نقل الغاز عبر الجمهورية وتسوية المطالبات المتبادلة.