برشلونة يفقد حارسه ولاعب الوسط بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارس مرماه الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي أرثر ميلو لثلاثة أسابيع.



وجاء في بيان صادر عن النادي الكتالوني على "تويتر"، أن شتيجن "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى جراء إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وسيتحدد موعد عودته إلى الملاعب حسب استجابته للعلاج".



وفي ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي أرثر، فقد ذكر النادي أنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب نحو ثلاثة أسابيع"، ما يعني غيابه عن مباراتي إسبانيول وغرناطة في "الليجا"، ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.



ويتصدر برشلونة (حامل اللقب) ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة.

