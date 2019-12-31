اخبار الفن | رسالة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية.. رفض دعوى طلاق سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها.
وفاة عمَّة الفنان خالد سليم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.
قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود
كشفت الكاتبة حنان البنبى، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود عن قرار المحكمة، أمس، فى قضية الطلاق التي رفعتها الفنانة سارة نخلة على نجلها حيث تم رفض الدعوى المرفوعة من سارة نخلة.
4 نجمات حققن حلم الأمومة في 2019 | نجمات مسرح مصر لهن نصيب الأسد
هناك العديد من الفنانات اللواتي رزقن بأطفال فى عام 2019 لـ يحققن حلم الأمومة لأول مرة حيث شاركن الجمهور الفرحة بقدوم أطفالهن إلى الحياة.
متوجعش قلبي .. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع جوجل بسبب تطبيق GPS
أثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت عن نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.
وفاة والدة المخرج علي العلي
نشر المخرج البحرينى علي العلي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته.
بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها.
وفاة عمَّة الفنان خالد سليم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.
قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود
كشفت الكاتبة حنان البنبى، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود عن قرار المحكمة، أمس، فى قضية الطلاق التي رفعتها الفنانة سارة نخلة على نجلها حيث تم رفض الدعوى المرفوعة من سارة نخلة.
4 نجمات حققن حلم الأمومة في 2019 | نجمات مسرح مصر لهن نصيب الأسد
هناك العديد من الفنانات اللواتي رزقن بأطفال فى عام 2019 لـ يحققن حلم الأمومة لأول مرة حيث شاركن الجمهور الفرحة بقدوم أطفالهن إلى الحياة.
متوجعش قلبي .. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع جوجل بسبب تطبيق GPS
أثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت عن نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.
وفاة والدة المخرج علي العلي
نشر المخرج البحرينى علي العلي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته.