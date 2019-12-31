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رياضة

أمم آسيا 2027 .. العراق والأردن يتنافسان على استضافة البطولة بملف مشترك

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.

وقال مسعود :"الاتحاد الأردني لكرة القدم، خاطبنا بشكل رسمي، لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027".

وأضاف: "الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف، لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة"، وأوضح أنه بحسب الملف، سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين.

ومن المرجح أن تتنافس أيضا لبنان وإيران والكويت وسلطنة عمان على طلب استضافة البطولة الآسيوية.

وكانت قد أقيمت نسخة 2019 من البطولة في دولة الإمارات، بينما تقام النسخة المقبلة في الصين في عام 2023.
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