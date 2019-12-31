تريند الفن | الموت يفجع خالد سليم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها.. رانيا يوسف تعشق الرجال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها عبر انستجرام .
عكس تصريحاتها | رانيا يوسف تعشق الرجال وتحترف الغناء | تفاصيل
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من مسلسلها الجديد "الانسة فرح" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
بعد صورتها العارية.. صدمة جديدة من لينا لـ والدها أحمد الفيشاوي.. تفاصيل
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.
الموت يفجع الفنان خالد سليم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.
بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها عبر انستجرام .
عكس تصريحاتها | رانيا يوسف تعشق الرجال وتحترف الغناء | تفاصيل
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من مسلسلها الجديد "الانسة فرح" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
بعد صورتها العارية.. صدمة جديدة من لينا لـ والدها أحمد الفيشاوي.. تفاصيل
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.
الموت يفجع الفنان خالد سليم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.