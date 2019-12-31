لامبارد يناقش مع لاعبي تشيلسي خطة اللعب

أكد فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن لاعبيه فعلوا كل شيء أراده في مباراة أرسنال التي كسبوها أمس الأول 2-1، بعد أن كان الفريق متأخرًا في النتيجة.



وقال المدرب: لا أرغب في مشاهدة 11 لاعبًا صامتًا ، شرحت لهم وجهة نظري بكل صراحة وبعدها بدأ اللاعبون في الحديث وكان نقاشًا حادًا وهو ما استفاد منه الفريق.



وأحجم لامبارد "41 عاما" عن وصف أداء يوم الأحد بأنه نقطة تحول وقال: إن فرض أسلوب اللعب مع الشخصية سيكون من الأمور التي يأمل في تطويرها خلال الفترة المقبلة.