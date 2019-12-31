تيري هنري يقترب من قيادة برشلونة خلفا لـ فالفريدي

دخل الفرنسي تيري هنري مدرب فريق إيمباكت مونتريال الكندي، قائمة المرشحين لتولى تدريب فريق برشلونة الإسباني، خلفا للإسباني إرنستو فالفريدي.



وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن فالفريدي لديه خيار التمديد لعام آخر مع برشلونة، لكن ذلك لم يمنع الإدارة في طرح بعض الأسماء لخلافته في حال رحيله عن النادي.



وأضافت أن هنري، يعد خيارًا مميزًا أمام إدارة النادي الكاتالوني، خاصة وأنه كان لاعبا سابقا في صفوف الفريق وحقق معه العديد من الألقاب ، كما زامل إيريك أبيدال في المنتخب الفرنسي لأعوام عديدة.



وأوضحت الصحيفة أن هنري، على الرغم من عدم نجاح تجربته مع فريق موناكو الفرنسي، إلا أنه يظل خيارا مطروحا.