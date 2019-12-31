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أخبار البلد

فتحة خير| مستقبل وطن بالقاهرة ينظم فعالية للتعريف بخدمات جهاز المشروعات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
فعالية فتحة خير لحزب
فعالية فتحة خير لحزب مستقبل وطن
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محمد الصاحي
نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن في القاهرة، الإثنين، فعالية، تحت مسمى "فتحة خير"، وذلك لأهالي دائرة المعصرة.

وجاء تنظيم أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن لفعالية "فتحة خير" لفئة التجار؛ بهدف التعريف بالخدمات التي من الممكن الحصول عليها من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي تنظيم تلك الفعالية، ضمن مجموعة الفعاليات الكثيرة التي ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية؛ لخدمة المواطنين.
فتحة خير| مستقبل وطن بالقاهرة ينظم فعالية للتعريف بخدمات جهاز المشروعات
فتحة خير| مستقبل وطن بالقاهرة ينظم فعالية للتعريف بخدمات جهاز المشروعات
فتحة خير| مستقبل وطن بالقاهرة ينظم فعالية للتعريف بخدمات جهاز المشروعات
فتحة خير| مستقبل وطن بالقاهرة ينظم فعالية للتعريف بخدمات جهاز المشروعات
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