مطلب غريب.. عروس تشترط على مصور الزفاف استرداد أموالها في هذه الحالة

تسبق حفلات الزفاف استعدادات كبرى تمتد لأيام وشهور، بدءا من حجز مكان الزفاف واختيار الفستان وتجهيزات المنزل، وكذلك البحث عن مصور لتوثيق هذا اليوم الذي ينتظره العروسين والحصول على صور جيدة، ولكن إحدى العرائس وقعت على المصور شرطا شديد الغرابة.



القصة بدأت عندما قامت عروس بالبحث عن مصور لحفل زفافها ولكنها وضعت شرطا على المصور، حيث راسلت المصور الذي وقع عليه الاختيار عن طريق الإيميل، وكان مضمون الرسالة: "مرحبا، أنا وخطيبي نبحث عن مصور زفاف، لكننا نواجه بعض المشكلات في العقود التي نواجهها".



حيث طلبت منه أن يتضمن التعاقد شرطا وهو: "نحن نريد بندا يضمن لنا استرداد الأموال في حالة الطلاق، لأننا لن نحتاج إلى الصور في هذا الموقف"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



واختتمت رسالتها قائلة: "الرجاء إخباري إذا كان هذا شيء لديك في عقدك أو ستكون على استعداد لإضافته"، أحدث هذا الطلب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره، وحظى على آلاف التعليقات الساخرة على طلب العروس، ومحاولة تهدئة المصور.