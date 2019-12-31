حملات للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية في الجيزة

شنت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة السياحة، سلسلة حملات على عدد من المنشآت السياحية، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير السليمة للمنشآت السياحية والفندقية.



وجاءت الحملات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على كافة المنشآت السياحية بنطاق المحافظة، لضبط أي مخالفات بها، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1422 لسنة 1994 الخاصة بالمرور على المنشآت السياحية والفندقية الخاصة بقياس شدة الضوضاء والإزعاج الناتج عن تشغيلها.



وتمكنت اللجنة من مراجعة الاشتراطات في عدد من المنشآت السياحية والفندقية في نطاق أحياء الدقي والعجوزة، والتي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة كل فيما يخصه في هذا الشأن.



وتضم اللجنة في عضويتها كل من "إدارة السياحة بالجيزة، مندوب وزارة السياحة، شرطة السياحة والثار بالقاهرة ( الآداب )، جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، شئون البيئة بالمحافظة، ( الأمن الصناعي ) مديرية القوى العاملة بالجيزة.