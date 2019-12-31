أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
13 قرارا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي .. تعرف عليها
مجلس الأهلي يتخذ قرارات مهمة بشأن الألعاب الأخرى .. اعرف التفاصيل
عقد، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية بشأن الألعاب الأخرى في النادي.
بعد إصابتهما .. قرار مجلس الأهلي بشأن محمد محمود وحمدي فتحي
اعتماد سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.
الاختلاف مع الخطيب والتعاقد مع عبد الله السعيد .. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد وتفاصيل ظهوره على قناة الزمالك الجديدة التى تنطلق مطلع العام الجديد 2020 ، كما صرح بموقف القلعة البيضاء من ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.
بعد تعادل الإنتاج والجونة .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز السابع
تستأنف، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 1 يناير 2020 ، بعد أن بدأت أمس الاثنين بمباراتين.
مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2019/ 2020.
أمم آسيا 2027 .. العراق والأردن ينافسان على استضافة البطولة بملف مشترك
كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.
13 قرارا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي .. تعرف عليها
مجلس الأهلي يتخذ قرارات مهمة بشأن الألعاب الأخرى .. اعرف التفاصيل
عقد، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية بشأن الألعاب الأخرى في النادي.
بعد إصابتهما .. قرار مجلس الأهلي بشأن محمد محمود وحمدي فتحي
اعتماد سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.
الاختلاف مع الخطيب والتعاقد مع عبد الله السعيد .. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد وتفاصيل ظهوره على قناة الزمالك الجديدة التى تنطلق مطلع العام الجديد 2020 ، كما صرح بموقف القلعة البيضاء من ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.
بعد تعادل الإنتاج والجونة .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز السابع
تستأنف، مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 1 يناير 2020 ، بعد أن بدأت أمس الاثنين بمباراتين.
مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2019/ 2020.
أمم آسيا 2027 .. العراق والأردن ينافسان على استضافة البطولة بملف مشترك
كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.