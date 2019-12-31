بجاكيت ميتالك وبنطلون أبيض.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على انستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



ظهرت نسرين طافش فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت أنيق تميز باللون الميتالك الغير تقليدى، مما منحها إطلالة عصرية أنيقة.



وانتعلت نسرين طافش فى الصور حذاء مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف فى ارتداء قطع الإكسسوارات، اعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.



ووضعت الفنانة نسرين طافش مكياجا جذابا ومميزا كشف عن جمال ملامحها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.

