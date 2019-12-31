غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

اشتعلت شرارة الغضب في المجتمع الأردني، عقب تداول فيديو إباحي لشاب وفتاة في الطريق العام، حيث يقومان بفعل مشين، ما دفع السلطات الأردنية للتدخل على الفور.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مضمونه شاب وفتاة يمارسان الرذيلة في الشارع، فيما تسبب هذا الفيديو في غضب الأردنيين، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.



وصرح المتحدث باسم الأمن العام في الأردن بأنهم توصلوا لهوية أصحاب الفيديو، واتضح أنهما غادرا البلاد، كما شددت مديرية الأمن العام على المواطنين بعدم تداول أو إعادة نشر الفيديو، مؤكدة أن من يفعل ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والأخلاقية.



كما وجه الأمن بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتصوير مثل هذه النوعية من الفيديوهات، وعدم نشر وتداول الفيديوهات تحت أي ظرف.