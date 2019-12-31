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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. برجر دجاج وبان كيك بالزبادي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
هنفطر إيه النهاردة
هنفطر إيه النهاردة
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هاجر هانئ
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد؛ لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل برجر دجاج و بان كيك بالزبادي.

طريقة عمل برج دجاج من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير برجر دجاج:

نصف كيلو دجاج فيليه
بصل
فلفل ألوان
نصف كوب دقيق
بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
كمون ناعم
بهارات
زيت
ملح
فلفل أسود

- للتقديم

بطاطس محمرة
خبز كيزر
كاتشب
مايونيز

طريقة تحضير برجر دجاج

* يفرم في الكبة الدجاج المفروم مع البصل والفلفل والتوابل والملح والفلفل والبيضة والبيكنج بودر
* يشكل الخليط أقراص ويفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك
* يوضع في القليل من الزيت على النار
* يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج مع البطاطس والخبز والكيزر والكاتشاب والمايونيز


طريقة عمل بان كيك بالزبادي من الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير بان كيك بالزبادي :

كوب دقيق
كوب لبن
3 بيضات
3 ملاعق كبيرة زيت
رشة ملح
رشة سكر
زبادي
لون أحمر
لون أخضر
كاكاو
فراولة طازجة
فرماسيل على شكل الكريسماس (نجوم)
سكر بودرة
رمان

طريقة تحضير بان كيك بالزبادي :

* تذوب زبدة على النار
* يخلط البيض مع الفانيلا ثم يضاف الزبادي ثم الدقيق
* تضاف رشة سكر ثم يضاف لون أخضر أو كاكاو أو تقسم العجينة ويضاف لون أخضر ثم تضاف الزبدة وتقلب جيدا
* ثم تسوى في طاسة البان كيك
* تذوب قطعة من زبدة مع لون أخضر وبعد نضج البان كيك
* توضع الزبدة واللون وتزين بالمربى أو السكر البودرة ورمان والسيرب
* تزين بالفرماسيل أشكال الكريسماس
هنفطر إيه النهاردة؟.. برجر دجاج وبان كيك بالزبادي
هنفطر إيه النهاردة؟.. برجر دجاج وبان كيك بالزبادي
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