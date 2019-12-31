نيابة الفيوم تنتدب الطبيب الشرعي لتشريح جثة فتاة غارقة في مصرف البطس

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم،انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة فتاة مجهولة فى العقد الثانى من عمرها ، عثر عليها الأهالى غارقة فى مصرف البطس بمركز طامية، وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة .



كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها جثة غارقه في مصرف البطس بالقرب من قرية خليفة يونس.



وانتقل لموقع البلاغ العقيد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم والمقدم حازم الهاين رئيس مباحث مركز طامية.



وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنها لفتاة مجهولة في العقد الثاني من عمرها.



وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمركز طامية بالفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها غارقة في مصرف البطس بمركز طامية بالفيوم .



وتم تحرير محضر ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طاميه المركزي وإخطار النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .



