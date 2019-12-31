AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نيابة الفيوم تنتدب الطبيب الشرعي لتشريح جثة فتاة غارقة في مصرف البطس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:25 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
قررت نيابة مركز طامية بالفيوم،انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة فتاة مجهولة فى العقد الثانى من عمرها ، عثر عليها الأهالى غارقة فى مصرف البطس بمركز طامية، وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة .

كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها جثة غارقه في مصرف البطس بالقرب من قرية خليفة يونس.

وانتقل لموقع البلاغ العقيد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم والمقدم حازم الهاين رئيس مباحث مركز طامية.

وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنها لفتاة مجهولة في العقد الثاني من عمرها.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمركز طامية بالفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها غارقة في مصرف البطس بمركز طامية بالفيوم .

وتم تحرير محضر ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طاميه المركزي وإخطار النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزل عائلتها بكفر الزيات

ترشيحاتنا

يا عيني مبيغيرهاش.. أبلة فاهيتا تكشف سر ارتداء عمرو أديب بدلة واحدة

فتح باب الالتحاق ب7 دبلومات مهنية بكلية إعلام القاهرة

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

جرائم ميليشيات ليبيا التي يريد حفتر القضاء عليها.. تقرير مرعب يكشف التفاصيل

مطلب غريب.. عروس تشترط على مصور الزفاف استرداد أموالها في هذه الحالة

5 بيوت لا تدخلها الملائكة.. لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

بالشراكة مع القطاع الخاص .. اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة تعزز استراتيجياتها بـ 4 اتفاقيات| شاهد