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مرأة

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي، متابعيها عبر إنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تواجدهما فى أسوان.

وخطفت زوجة مصطفى فهمي، الأنظار، بإطلالة كاجوال شتوية، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوفر بسيط باللون الرمادي، ولكن على الرغم من بساطة إطلالتها إلا أنها كشفت عن رشاقتها.

وانتعلت زوجة مصطفى فهمى حذاء فضى مسطح، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت زوجة مصطفى فهمى بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة، كما تركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة على كتفيها.
بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان
بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان
بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان
بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان
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