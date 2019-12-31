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محافظات

أهالي دارالرماد بالفيوم يناشدون الري تطهير الترعة لإيصال المياه للزراعات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
دارالرماد بالفيوم
دارالرماد بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يتضرر أهالي حي دار الرماد بمدينة الفيوم من ضعف مياه الري في ترعة دار الرماد؛ بسبب تراكم القمامة في اسفل الشباك عند طريق مصر، بمنطقة دلة، كما أن الماسورة بها قمامة تحجب وصول المياه إلى المزارعين.

وناشد شعبان جابر على أيوب، أحد المزارعين بالحى، لتدخل ري وهندسة الفيوم وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، وتطهير الماسورة لإيصال المياه للاراضي الزراعية والمزارعين حتى لا تبور.

وقال أحمد جمعه مزارع بحى دار الرماد إن القمامة والقاذورات الملقاه داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم .

كما أكد سامح عويس، فلاح، من حى دار الرماد بمدينة الفيوم، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى الفيوم .
أهالي دارالرماد بالفيوم يناشدون الري تطهير الترعة لإيصال المياه للزراعات
أهالي دارالرماد بالفيوم يناشدون الري تطهير الترعة لإيصال المياه للزراعات
أهالي دارالرماد بالفيوم يناشدون الري تطهير الترعة لإيصال المياه للزراعات
أهالي دارالرماد بالفيوم يناشدون الري تطهير الترعة لإيصال المياه للزراعات
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