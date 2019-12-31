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منوعات

بعد تغريدة أيمن بهجت قمر.. أمير طعيمة: بقوا بيبيعوا العشرة بالخسارة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
غرد الشاعر "أمير طعيمة" عبر حسابه على تويتر، كاتبا: "الناس بقوا بيبيعوا العشرة بالخسارة، كأنها موبايل قديم جاب شاشة، تحس انهم طول الوقت كانوا مستنيين اللحظة اللي يخسروك فيها، ولما ما لاقوش سبب؛ اخترعوه عشان يتمموا البيعة وضميرهم مرتاح، ما تزعلش علي حد كان اصلا مش موجود".

وقد سبقت هذه التغريدة، أخرى، دوَّنها صديقه وزميله فى العمل الشاعر أيمن بهجت قمر، وجائت رسالته شديدة اللهجة، مما جعل الجمهور يتساءل إذ كان هناك خلاف بين رحلة العشرين عامًا كفاح التي عاشها الصديقين معًا أم لا .

وغرد الشاعر والسيناريست المصرى "أيمن بهجت قمر" على "تويتر"، معبرا عن استيائه، حيث كتب: "بحب أوي اللي يخون العيش والملح ويسرق أحلامك ويستغل مشاكلك ويدوس عليك عشان مصلحته وبعدها يستهبل ويعمل عبيط ويلبس وش المظلوم الشهيد صاحب المبادئ !".

وأضاف أيمن بهجت قمر في تغريدته: "حقيقي نكته بايخه لان محدش طول الوقت أذكى من الكل بس نقول ايه ربنا يهدي ويدي كل واحد على اد أخلاقه ونيته وملحوظه أنا ما بصاحبش مزيفين".

وسبق أن احتفل الشاعر الغنائي امير طعيمة بحصول علي جائزة افضل شاعر لعام المقدمة من حفل الدير جيست 2019.

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