تركي آل الشيخ يدعو الجمهور لـ مشاهدة العروض المائية بالمملكة

غرد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر تويتر: "لا تفوتكم العروض المائية في البوليفارد الساعة ٧:٣٠ المساء.. بتشوفون شي غير في البحيرة مع النافورة".



ونشر تركي آل الشيخ، فيديو للاحتفالات المائية التى تقام فى البوليفارد؛ لتشجيع الزوار، وزيادة حركة السياحة فى السعودية .



وكانت آخر زيارات من تركي آل الشيخ، لمصر حين حضر للاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بعد عودته من فرنسا منذ فترة ليست بالطويلة.



ومن المنتظر أن يتجه تركي آل الشيخ، من جديد إلى باريس، خلال شهر يناير 2020، لمتابعة تطورات حالته الصحية، والخضوع لفحوصات طبية جديدة.