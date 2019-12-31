العام الجديد هيكون سعيد.. صلاح عبد الله يغني لجمهوره على تويتر

غرد الفنان "صلاح عبد الله "عبر حسابه على تويتر؛ احتفالا بالعام الجديد، حيث كتب: "يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم، صاصا نِفسُه في الهنا والسعادة يعوم، أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين".



فيما صاحب هذه الرسالة، فيديو، يقوم فيه الفنان بتوديع السنة السابقة، ومعايدة جمهوره بالعام الجديد، حيث قام بالغناء ولأول مرة فى فيديو على حسابه.



يذكر أن آخر أعمال الفنان هو مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".





