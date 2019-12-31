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منوعات

أبلة فاهيتا تسخر من صورة لـ محمد صلاح: لا تتماشى مع أخلاقنا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أبدت الإعلامية لميس الحديدى، خلال استضافتها لـ أبلة فاهيتا، في برنامجها، عن سعادتها بالإنجازات التي حققها الفرعون المصرى محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.

فيما جاءت ردود أبلة فاهيتا عليها، ساخرة، حيث علقت على صور محمد صلاح على غلاف أحد المجلات، قائلة إنها لا تتماشى مع قيم وأخلاق الشعب المصرى ، وأضافت سخريتها على صورته الذى لرتدى فيها زيّ طرزان مع ابنته مكة.

وردت عليها "لميس الحديدى" قائلة إنه يجب النظر فى إنجازات محمد صلاح الكروية، وأنه من أبسط حقوقه كنجم؛ عمل إعلان وتصويره لصالح غلاف أي مجلة.

وأضافت فاهيتا، خلال البرنامج الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي»، انها لا تخشى من دخول تجربة التمثيل، منوهة إلى أنها مسلسلها ستتم ترجمته إلى 32 لغة.
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