AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الصحة تنظم حملة لمكافحة العدوى بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل في شمال سيناء

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
قال الدكتور طارق شوقى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتي تتضمن تنفيذ ورش عمل لتدريب أصحاب صالونات الحلاقة والنوادي الصحية ومراكز التجميل على أسلوب مكافحة العدوى، وذلك من أجل التعرف على الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتقال الأمراض من أهمها فيروس c.

كما سيتم تنظيم فرق مرورية من الصحة للتثقيف والإرشاد والمتابعة إلى جانب استخراج شهادات صحية يلتزم بها أصحاب تلك المراكز والصالونات، كما سيتم توزيع هدايا لأصحاب المراكز المتميزة ويجب على صاحب المركز أو الصالون أو النادي الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكافحة العدوى.

وحذرت مديرية الصحة، أنه في حالة عدم التزام صاحب الصالون أو النادي الصحي أو مراكز التجميل باستخراج التراخيص الخاص بالمكان، سيتم إغلاق المكان وتشميعه بالشمع الأحمر يشترط موافقة الصحة وإدارة التراخيص والبيئة.

يشرف على الحملة محمد الزيات، منسق عام محافظة شمال سيناء ومحمد عبد الحليم، منسق عام الصحة بشمال سيناء.
الصحة تنظم حملة لمكافحة العدوى بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل في شمال سيناء
الصحة تنظم حملة لمكافحة العدوى بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل في شمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة والتنمية المحلية تطلقان مبادرة الحد من انتشار الفيروسات الكبدية

تعرف على توصيات ورشة عمل مكافحة انتشار عدوى الفيروسات الكبدية..صور

100 مليون صحة | التنمية المحلية والصحة تطلقان مبادرة الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بـ 9 محافظات..وتستهدف صالونات الحلاقة والتجميل

بعد مبادرة الصحة للحد من عدوى «الكوافيرات» .. استشاري جلدية توضح أبرز المخاطر

برلماني: مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بصالونات التجميل استكمال لنجاح 100 مليون صحة

الأمين العام المساعد للعلوم الصحية: صالونات الحلاقة مصدر الإصابة بفيروس "سي"

ترشيحاتنا

يحدث اليوم: جامعة الدول العربية تتخذ موقفا موحدا ضد التدخل التركي في ليبيا

الإصابات العضلية تضرب صفوف الترجي التونسي

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

يا عيني مبيغيرهاش.. أبلة فاهيتا تكشف سر ارتداء عمرو أديب بدلة واحدة

هند النعسانى: شركة مصر للصوت والضوء تولت تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير.. فيديو

دعاء السنة الجديدة 2020 .. يغسل أحزانك ويغير قدرك إلى أجمل مما تتمنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

بالشراكة مع القطاع الخاص .. اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة تعزز استراتيجياتها بـ 4 اتفاقيات| شاهد