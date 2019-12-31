الصحة تنظم حملة لمكافحة العدوى بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل في شمال سيناء

قال الدكتور طارق شوقى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتي تتضمن تنفيذ ورش عمل لتدريب أصحاب صالونات الحلاقة والنوادي الصحية ومراكز التجميل على أسلوب مكافحة العدوى، وذلك من أجل التعرف على الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتقال الأمراض من أهمها فيروس c.



كما سيتم تنظيم فرق مرورية من الصحة للتثقيف والإرشاد والمتابعة إلى جانب استخراج شهادات صحية يلتزم بها أصحاب تلك المراكز والصالونات، كما سيتم توزيع هدايا لأصحاب المراكز المتميزة ويجب على صاحب المركز أو الصالون أو النادي الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكافحة العدوى.



وحذرت مديرية الصحة، أنه في حالة عدم التزام صاحب الصالون أو النادي الصحي أو مراكز التجميل باستخراج التراخيص الخاص بالمكان، سيتم إغلاق المكان وتشميعه بالشمع الأحمر يشترط موافقة الصحة وإدارة التراخيص والبيئة.



يشرف على الحملة محمد الزيات، منسق عام محافظة شمال سيناء ومحمد عبد الحليم، منسق عام الصحة بشمال سيناء.