النائب سعد الجمال: مصر تحقق إنجازات هائلة بمختلف المجالات في 2019

تقدم اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، بالتهنئة لمصر والمصريين قيادة وشعبا بحلول العام الميلادى الجديد.



وأضاف الجمال، فى بيان صحفى له: "بعد ما شهده العام المنصرم من أحداث واضطرابات ونزاعات في العديد من مناطق العالم وعلى الأخص منطقتنا العربية والآمال، فإننا نعقد الآمال على أن يشهد العام الجديد حلول سلام واستقرار لما فيه خير البشرية والإنسانية في ظل أجواء تسودها المحبة والوئام والسلام".



وأشار الجمال إلى أنه إذا كان العام المنقضي شهدت مصر إنجازات هائلة على المستوى المحلي في مختلف المجالات ووسائل القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية فنحن نتطلع في العام الجديد بكل الأمل والرخاء أن تتسع وتتعاظم المكاسب وأن يكون عام الحصاد لثمار الإصلاح الاقتصادي ليعم الرخاء والرفاهية.

