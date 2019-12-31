جرائم ميليشيات ليبيا التي يريد حفتر القضاء عليها.. تقرير مرعب يكشف التفاصيل

كشف تحقيق صحفي ميداني، أن الاتحاد الأوروبي قام بضخ الملايين إلى ليبيا لإبطاء تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، لكن هذا لم يحدث رغم إرساله أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا.



وذكر تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أنه تم إرسال 41 مليونا في أوائل ديسمبر تم توزيعها من قبل الأمم المتحدة، و تمّ تحويل مبالغ ضخمة إلى الميليشيات، التي تتولى الأمور على الأرض وتقوم باستغلال حاجة المهاجرين، وهو ما يدفع المشير خليفة حفتر إلى مواصلة عمليته للقضاء على هذه الميليشيات.



وفي حالات، عرف مسئولو الأمم المتحدة أن الأموال ستذهب إلى شبكات الميليشيات، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصلت عليها "أسوشيتد برس".



وأظهر التحقيق أن الميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين وابتزازهم، للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز.



ويعيد خفر السواحل بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات، ويتلقون رشى للسماح للآخرين بالمرور في طريقهم إلى أوروبا، هذا علاوة على عدم إنسانية الميليشيات في منحهم حقهم من الطعام والكساء، فتتركهم جوعى خاضعين لابتزازها.

