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أخبار العالم

بهذه الكلمات.. قرقاش يودع 2019 ويستقبل 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
قرقاش يودع 2019 ويستقبل
قرقاش يودع 2019 ويستقبل 2020
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دعاء أبوهشيمة
ودع الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عام 2019، بالحديث عما حققته بلاده فيه، إذ مر سريعا وشهد تعميق قيم النجاح وتعزيز موقع الإمارات الريادي في مجالات عديدة.

وكتب أنور قرقاش، اليوم، عبر سلسلة تغريدات في حسابه بـ "تويتر": "ونحن نودع عاما ونستقبل آخر جديدًا يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات، سنة مميزة مرت سريعًا شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادي في مجالات عديدة: إنسانية، وقِيَميّة، واقتصادية".

وتابع: "وفي ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دورًا مبدئيًا ببوصلة عربية،دأبُها على الدوام السعي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطني الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية".

وأضاف: "نتطلع إلى 2020 بكل ثقة تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق، وفي عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعًا على ترسيخ موقع الإمارات العربي والعالمي عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكانياته المستقبلية".
بهذه الكلمات.. قرقاش يودع 2019 ويستقبل 2020
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