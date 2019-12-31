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حوادث

تحرير 139 مخالفة وضبط 18 سيارة بدون لوحات معدنية في حملة بالمنوفية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة لضبط الحالة المرورية بالشوارع ورفع المخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 حالة انتظار خاطيء تم التعامل الفوري معها ورفعها بالونش، وضبط 10 سيارات بدون رخصة تسيير، وضبط 8 سيارات بدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط 18 سيارة بدون لوحات معدنية، وسحب رخص 3 سيارات لمخالفتها قواعد السير، وتم تسليم 8 تكاتك، و10 دراجات نارية بدون أوراق ملكية.

كما تم تحرير 139 مخالفة متنوعة خلال الحملة في مركز منوف.
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