سنكافح لتغيير المناخ للأفضل.. هذا ما جاء في رسالة ميركل للعالم عن 2020

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها ستكافح تغير المناخ بكل قوتها، لتمكين الأجيال القادمة من العيش بشكل أفضل بعيدًا عن التلوث والانبعاثات الضارة، وفق ما أوردت وسائل إعلام أوروبية.



وقالت ميركل في خطاب مسجل سيبث مساء اليوم، الثلاثاء، بعد أن هنأه العالم بقدوم 2020: "ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية حقيقية. إنها تمثل تهديدا".



وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم، والمشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، كلها من صنع الإنسان.



وأكدت: "وبناءً على ذلك، علينا أن نفعل كل شيء ممكن للتغلب على هذا التحدي الإنساني، لا يزال ذلك ممكنا".

