رغم قضايا فساده.. هل يشكل نتنياهو حكومة إسرائيل القادمة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، ستناقش اليوم، قانونية نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضده.



وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن المحكمة العليا ستنظر اليوم في احتمالية إلغاء تكليف نتنياهو، لتشكيل الحكومة الجديدة، كونه معرض للمحاكمة في ثلاث ملفات فساد.



ونقلت القناة العبرية، عن رئيس الوزراء نتنياهو قوله: "لا أتوقع أن تقوم محكمة العدل العليا، بإتخاذ قرار ضدي لمنعي من تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات".



وفي سياق متصل، قالت القناة، إن نتنياهو، توجه مساء أمس، لرئيس الكنيست، وطلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.



وأشارت القناة العبرية، الى أنه من حق نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية، وفي حال عدم حصوله على الحصانة، سيتم البدء بمحاكمته بملفات الفساد، ولوائح الاتهام الموجه ضده.

