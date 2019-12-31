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فن

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
لينا الفيشاوى ووالدها
لينا الفيشاوى ووالدها
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قسم الفن
تصدرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، شبه عارية.

لينا الفيشاوي
وأثارت لينا الفيشاوى، حالة من الجدل فى الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على "إنستجرام" إلى لينا فاروق الفيشاوي.

وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على "إنستجرام" فى عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي، أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على "إنستجرام".

وكشف "إنستجرام" أيضا عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

كما أنها تحدثت اكثر من مرة فى فيديو لها عن أزمتها مع والدها فى الفترة الأخيرة، التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.

لينا الفيشاوى لا تزال متواجدة فى بريطانيا حتى الآن وتدرس فى لندن ولم تتمكن من التواجد فى عزاء جدها (فاروق الفيشاوى) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوى) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوى).

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوى لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوى أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال فى رعاية الأولى.

صدمة أخرى
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

وتبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.

رسالة من لينا الفيشاوي
صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها عبر "إنستجرام".

ووجهت لينا أحمد اليفشاوى رسالة لمتابعيها عبر استورى لها على "إنستجرام" باللغة الإنجليزية والعربية محاولة استذكار بعض الكلمات العربية وتمكنها من المحادثة بشكل أفضل باللغة الإنجليزية.

وقالت لينا خلال فيديو على الاستورى إنها تعتذر بشدة للكثير من الأشخاص الذين يعبرون عن حبهم الشديد لها ويرجون التواصل معها، ولكنها لم ترد على الرسائل لأنها لا تستطيع التكلم مع أشخاص لا تعرفهم وبالأخص الرجال، فمن الممكن أن يكون هذا الشخص سيئا، لذلك هى تسعد بالرسائل التي تراها من متابعيها ولكن تعتذر منهم بشدة، ووضعت بعض الرموز على وجهها أثناء إلقائها الفيديو.

رد فعل والدها
نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو له وهو يرقص داخل السيارة في أول ظهور له بعد انتشار صور لـ ابنته الوحيدة لينا عارية على سوشيال ميديا.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو قائلا: "شغل قديم"، فيما أعرب جمهوره عن تعجبهم من ردة فعله الصادمة والغربية تجاه تصرف ابنته لينا وكأنه يتجاهل الأمر.
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