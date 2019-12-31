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ثقافة

الهالة تطلق كتاب الرقص بين أهل الدين والسياسة.. 8 يناير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
كتاب الرقص
كتاب الرقص
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القسم الثقافي
تطلق دار الهالة للنشر والتوزيع كتاب «الرقص بين أهل الدين والسياسة»، للكاتب الصحفي بيجاد سلامة، وذلك في تمام الخامسة مساء الأربعاء 8 يناير 2020، بحضور مجموعة كبيرة من الكتاب والإعلاميين.

ويتحدث الكاتب عن العلاقة الوثيقة والتي تضع الرقص في منطقة وسطي بين الدين والسياسة وعن كيفية تعامل رجال الدين ورجال السياسة قديمًا وحديثًا مع الرقص.

يقول المؤلف في كتابه: «نحن شعب يحب الرقص»، جملة تقريرية خبرية لا تحتاج إلى إثباتٍ أو دليل، حين يتعلّق الأمر بالشعب المصري ومصر مثل غيرها من البلاد ابتدعت فنون رقصها الشعبي ومنحته روحها لتظهر أشكالًا وألوانًا مختلفة من الأداءات للتعبير عن زخم ثقافي وقدرة دائمة على الإبداع.. وعلّق «ويل ديورانت» في كتابه الموسوعي «قصة الحضارة» على هذا الشغف بالرقص، حين ذكر أن المصريين القدماء كانوا يتقربون من آلهتهم بالغناء والرقص، بينما كان اليونانيون يلجأون إلى البكاء والتضرع.

ويضيف: بمجرد أن تستمع للموسيقى تجد جسمك وقد تمايل يمينًا ويسارًا، فما أن تسرى الموسيقى في دمك حتى تظهر آثارها على أعضائك، والعلماء يؤكدون أن الموسيقى البشرية ما هي إلا محاكاة لموسيقى الطبيعة، وموسيقى الطبيعة من صنع الله، والرقص من فعل الموسيقى، ومع ذلك ما زلنا نسمع كل يوم كلماتٍ على شاكلة «الرقص عيب»، «الرقص حرام»، «الرقص قلة أدب»، «الرقص غير مناسب للمجتمعات الشرقية ولا يناسب عاداتنا المحافظة»، وهى العبارات التي تتعامل مع الرقص باعتباره فعلًا مستهجنًا وغير لائق، ومن يقوم بأدائه ينظر له المجتمع نظرةً دونية.
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