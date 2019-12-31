تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"





نشر المطرب الشعبى حمو بيكا مقطع فيديو جديدا يشن فيه هجوما ناريا على نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال حمو بيكا: "سجلت حلقة مع قناة النهار ليلة رأس السنة فوجئت بتواصل نقابة المهن الموسيقية معهم ليلغوا فقرة الأغاني الخاصة بي، ولا أعرف السر وراء محاربة النقابة لي هل يريدون تدميري".وأضاف حمو بيكا قائلا: "النقابة ألغت لي 16 حفلا، غير أنهم تواصلوا مع بعض المتعهدين في الأردن لوقف حفلاتي هناك، على الرغم من أن هناك مطربين شعبيين يغنون بدون ترخيص مثل أوكا وأورتيجا وحسن شاكوش هل تريدون أن أنتحر".وأشار حمو بيكا قائلا "إنني سألجأ إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين، مع مجموعة من المطربين الشعبيين".