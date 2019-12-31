مصرع طفل صدمه جرار زراعي بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات جثة هامدة، بعد أن صدمه جرار زراعي أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز المراغة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "كريم. ا"، 7 سنوات، مقيم بناحية دائرة المركز، جثة هامدة.



وبسؤال والده "السيد. ع"، 42 عاما، موظف بالبريد، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء عبور نجله الطريق بناحية شندويل البلد دائرة المركز، صدمـه جرار زراعي قيادة "محمود. ا"، 24 عاما، عامل، مقيم بناحية نجع العطوة دائرة المركز، مما نتج عنه وفاته، واتهم قائد الجرار بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية.



تم ضبط قائد الجرار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

