مصرع طالب وإصابة ٣ آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقى طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب ملاكي بحي الأزهري بمدينة بني سويف.



وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطالب ويدعى أسامة سيد نعيم ١٧ سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابين وهم محمد فاضل محمد، ١٨ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد رفعت صالح، ١٧ سنة، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم، محمد جمال جابر،١٤ سنة، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بحى الأزهري.



وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.