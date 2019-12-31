فريق عمل البرنس يستأنف التصوير الأسبوع المقبل

يستأنف المخرج محمد سامي تصوير مسلسل " البرنس " للنجم محمد رمضان حيث من المقرر أن يعرض رمضان المقبل .



ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016 ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.



ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم "نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون".