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أخبار العالم

مؤسسة أمريكية ترصد مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيًا قُتلوا خلال العقد الماضي.

وأوضحت المؤسسة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيًا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيًا فقط.

ولفتت المؤسسة - التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992 - إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.

وأشارت المؤسسة - ومقرها في مدينة نيويورك - إلى أن عامي 2012 و2013 تصدرا العقد في عدد الصحفيين المقتولين، حيث تم تأكيد مقتل 74 صحفيًا في كل منهما.

وذكرت المؤسسة أن 2019 كان الأقل خلال العقد، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 25 صحفيًا فقط، وهو ما يُعد انخفاضًا بنسبة 50% عن 2018 الذي شهد مقتل 56 صحفيًا.

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