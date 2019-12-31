صحة أسوان تعدم 64 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر.. صور

نظم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة تفتيشية مكبرة على المحلات والأسواق لمراجعة جميع السلع الاستهلاكية والتأكد من سلامة صلاحيتها لتكون بالجودة المطلوبة أمام المستهلكين من المواطين.



وفى هذا الصدد نجح مكتب مراقبة الأغذية من ضبط كمية من علب السجائر مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر بإجمالى ٦٤ ألف علبة سجائر.



وتم تنفيذ ذلك وفقًا لقرار النيابة الذى يخص تلك الكميات التي قد تم ضبطها بالتعاون مع مديرية التموين، حيث تم تنفيذ إعدام المضبوطات غير الصالحة للاستخدام الآدمى لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية بالمدفن المحكوم جنوب مدينة أسوان.



ويأتى ذلك فى إطار الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة الأسواق الغذائية وبناء على توجيهات الدكتور إيهاب حنفى مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان ، وبإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.



