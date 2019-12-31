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حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما 31 طربة حشيش بسمالوط

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
حشيش
حشيش
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ايمن رياض
ألقى ضباط مركز شرطة سمالوط شمال المنيا القبض على عاطلين بحوزتهما 31 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائهما ليلة رأس السنة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز سمالوط شرق بقيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط "عيسى. خ"، 33 سنة، عاطل، مقيم سمالوط البلد، و"ياسر. ا"، 34 سنة، عاطل، مقيم أبعادية الشريعي، وبحوزتهما 31 قطعة من الحشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مركز سمالوط، ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشة المتهمين اعترفا بقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة المركز وضواحيها مقابل مبالغ مالية، وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة وللدفاع عن تجارتهم الآثمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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